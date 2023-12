Altkissing hilft krebskranken Kindern

Trotz Eis und Schnee kommen die Besucherinnen und Besucher zum karitativen Christbaumverkauf beim Scherwirt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Einen Christbaum will jeder. Und wenn es dazu noch Glühwein, Punsch, Schupfnudeln und vieles mehr gibt, ist ein Weihnachtsmarkt der ideale Treffpunkt. Das sahen wohl die Kissinger und viele Gäste aus den umliegenden Orten wohl genauso, denn von Beginn an war in Altkissing kein Parkplatz mehr zu finden. Und am Ort des Geschehens, beim Scherwirt drängten sich die Leute. Das Wichtigste an dieser Veranstaltung: Der gesamte Erlös geht, wie schon in den Vorjahren, an Professor Dr. Michael Frühwald und den Verein „Lichtblicke“, der der Elterninitiative für krebskranke Kinder. Frühwald ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und weiß, wo die Spendengelder am dringendsten benötigt werden.

Viele Wochen wurde der Markt vorbereitet

Birgit Zielauf und ihre Mitorganisatoren hatten den Markt seit Wochen vorbereitet und die ganze Arbeit hat sich wohl gelohnt. Der Benefizchristbaumverkauf war wieder ein voller Erfolg. Birgit Zielauf bedankt sich ausdrücklich bei Monika Fottner vom Gut Mergenthau, dass sie wieder 50 Christbäume für den guten Zweck zur Verfügung gestellt hat. Diese Bäume wurden zum gleichen Preis wie in Mergenthau verkauft. „Aber wir kaufen ihn hier“, meinte Familie Halmer, da haben wir einen schönen Baum und kranke Kinder haben auch noch was davon. Das einzige Problem war der Abtransport. Die Größenverhältnisse von Baum und Auto waren nicht optimal.

Es war kalt und nass, aber das Ambiente beim Scherwirt passte Foto: Brigitte Glas

Genießen und Gutes tun in Kissing

Schon wieder auf dem Heimweg war ein älterer Herr. Er hatte sich für einen kleinen Baum entschieden, den er problemlos wegtragen konnte. Die Christbäume machen einen Großteil der Einnahmen aus, zu vernachlässigen sind aber auch die Leckereien nicht. Krautschupfnudeln schmeckten, besonders dem dreijährigen Oscar. Dieser war so begeistert, dass er seinen Papa nicht einmal probieren lassen wollte. Aber es war ja genug für alle da. Einen Glühwein gönnte sich Fritz Kühner. „Schmeckt hervorragend“, lautete das Urteil des in Kissing bekannten Gastronomen. Kühner lobte den kleinen Markt: „Es schmeckt bestens, das Ambiente beim Scherwirt passt und man tut noch Gutes dabei, was will man mehr.“ Die Kissinger Jugend hatte am Freitagabend ebenfalls ihren Treffpunkt beim Scherwirt. Ihr selbst organisierter Stand mit Cocktails war die ganze Zeit dicht umlagert.

Plätzchen, Lebkuchen und Brot verkauften von links Stefanie Kroth, Maria Spies und Brigitte Springer Foto: Brigitte Glas

Was wäre die Adventszeit ohne Plätzchen? Leider hat nicht jeder die Zeit oder die Muße, selbst zu backen. Stefanie Kroth, Maria Spies und Brigitte Springer aber schon. Zudem konnten sie noch eine ganze Reihe Altkissinger Frauen motivieren, über den eigenen Bedarf hinaus zu backen. Ihr Stand war jedenfalls gut bestückt. 28 Kilo Plätzchen hatten sie bereitgestellt, dazu kamen noch eine ganze Menge Lebkuchen und das berühmte dreieckige Brot vom „Kratzer“. „Wir sind alle mit Herzblut dabei“, sagte Brigitte Springer, „wir machen alles gerne und wenn wir hören, was mit dem Geld geschieht, macht uns das stolz“. Der Plan des Organisationsteams ist aufgegangen. Zum Ende um 22 Uhr war alles aufgegessen und ausverkauft. Abgerechnet ist noch nicht, aber die Organisatoren sind guter Dinge. 21.000 Euro sind im vergangenen Jahr zusammen gekommen. Das müsste doch zu toppen sein.