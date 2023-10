Altkleidercontainer auf Supermarktparkplatz aufgebrochen

Altkleider stiehlt eine Person in Kissing. Den entsprechenden Container bricht er auf, einige Kleider bleiben draußen liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Container hat eine unbekannte Person in Kissing mehrere Altkleider gestohlen. Die Tat geschah zwischen Montag, 2. Oktober, 20 Uhr, und Dienstag, 3. Oktober, 8 Uhr, auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Grünzweigstraße. Der Täter oder die Täterin brach ein Vorhängeschloss an dem Altkleidercontainer auf.

Einige Altkleider wurden auf dem Boden zurückgelassen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 80 Euro, der Sachschaden auf etwa 20 Euro. Hinweise sind nicht vorhanden. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)