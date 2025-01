Altkleidercontainer mit Feuerwerkskörper in Brand gesetzt

Hoher Schaden entstand durch eine Brandlegung in Kissing. Freitagnacht gegen 21.40 Uhr entdeckte ein Passant einen brennenden Altkleidercontainer am Parkplatz der Paartalhalle im Mergenthauer Weg fest. Laut Polizei wurde dieser augenscheinlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesteckt. Die Freiwillige Feuerwehr Kissing konnte den Container aufbrechen und das Feuer löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 4000 Euro. Sie nimmt Hinweise auf den Vorfall unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altkleidercontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis