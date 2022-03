Kissing

Am Bein verletzt: 57-jähriger Autofahrer übersieht Fußgänger

Zu einem Unfall kam es am Dienstag in Kissing.

Ein 57-jähriger Autofahrer übersieht am Dienstag in Kissing einen Fußgänger. Es kommt zum Unfall. Der Fußgänger wird am Bein verletzt.

Zu einem Unfall kam es am Dienstag in Kissing. Gegen 10.40 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Toyota aus einem Parkplatz in der Bahnhofsallee in Kissing rückwärts heraus. Dabei übersah er laut Polizei einen querenden Fußgänger und es kam zur leichten Berührung mit dem Pkw. Fußgänger wird bei Unfall in Kissing verletzt Der Fußgänger zog sich eine leichte Verletzung am Bein zu. (AZ)

