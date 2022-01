Am liebsten ohne Kleidung: Der Naturistenverein in Kissing wird 100

Plus Bekannt fürs Boulespielen - hüllenlos: Der Sportbund Helios in Kissing feiert die Nähe zur Natur. Von FKK wollen sie sich abgrenzen.

Frost rieselt aus den Zweigen, die Schritte knirschen auf dem gefrorenen Weg. Im kleinen See spiegeln sich Wohnwagen. Jetzt herrscht winterliche Stille, doch sobald die Temperaturen steigen, kommt Leben in das Gelände, wie die Zweite Vorsitzende des Vereins, Birgit Hofmann, beschreibt. Neben dem Weg liegen zugedeckte Sportplätze. "Im Sommer spielen die Leute hier Badminton, Faustball und Volleyball", sagt sie. Ein paar Schritte weiter führt eine Treppe zum Schwimmteich, hinter einer Abbiegung liegen die Boulebahnen. Viel Sport - und alles nackt: Der Sportbund Helios ist ein Naturistenverein. Er hat eine lange Geschichte und ist auf gewisse Art aktueller denn je.