vor 20 Min.

Auen, Nebenflüsse, Kiesbänke: So wird der neue Lech aussehen

Plus Weitmann- und der Auensee übernehmen beim Projekt Licca Liber eine entscheidende Funktion. Dabei geht es um die Grundwasserstände in Kissing.

Von Gönül Frey

Ein breiteres Flussbett, Nebengewässer, neue Auwälder, Kiesbänke und kaum noch Abstürze - so soll der renaturierte Lech zwischen der Staustufe 23 und dem Augsburger Hochablass aussehen. Nach zehn Jahren stellte das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth beim großen Forum in Augsburg die fertige Planung vor. Dazu waren beinahe so viele Kissingerinnen und Kissinger gekommen wie Augsburger. Das zeigt, wie groß das Interesse in der dem Lech am nächsten gelegenen Gemeinde ist.

Gerade für Kissing galt es bei den Planungen, sich scheinbar widersprechende Anforderungen zu erfüllen. Denn Kissing braucht für sein Trinkwasser einen stabilen Grundwasserstand, der bei Trockenheit am besten noch etwas höher wäre als heute. Zugleich drückt bei Hochwasser am Lech ganz schnell das Grundwasser in die Keller. Hier wiederum wäre eine Senkung des Grundwasserstands nötig. "Die Quadratur des Kreises also", wie Moderator Franz Tragner es auf den Punkt brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

