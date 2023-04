Kurztrip nach LA: So erlebte eine Kissingerin Germany's Next Topmodel

Sie ist 50 Jahre alt und betreibt ein Kosmetikstudio in Kissing: Zuzel Calunga war Kandidatin bei Germany's Next Topmodel – musste aber bereits nach einer Folge gehen.

Sie feilte mit Heidi Klum an ihrem Walk, ihrem Lächeln, ihren Posen – und das vor einem Millionenpublikum. Zuzel Calunga aus Kissing war Kandidatin bei der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel. Das Besondere: Die 50-Jährige startete nicht mit den anderen Frauen, sondern kam in Folge 8 mit einer kleinen Gruppe als Überraschung dazu. Doch mit einem Erfolg bei GNTM wurde es nichts, bereits nach einer Folge war für die gebürtige Kubanerin Schluss.

Die Kissingerin war für eine Folge Kandidatin bei GNTM

Bewerben musste sich die schlanke Frau mit den tiefschwarzen Haaren übrigens nicht. "Ich wurde im September vergangenen Jahres auf der Beauty Messe in München angesprochen", erzählt Zuzel Calunga (gesprochen 'Susel', mit Betonung auf der letzten Silbe). Nach dem Abenteuer in Los Angeles ist sie wieder zurück in Kissing, wo sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt. Dieser habe sie dazu motiviert, an der TV-Show teilzunehmen. "Er sagte zu mir: 'Ich will in der Schule erzählen können, dass meine Mama bei 'Germany's Next Topmodel' dabei ist'." Die TV-Sendung hatte sie zuvor bereits geschaut. "Ich mag Mode. Auch die schönen und verrückten Challenges und natürlich Heidi." Dennoch durchlief sie das Casting wie alle anderen auch – und schaffte es in die Auswahl.

Zuzel Calunga aus Kissing (Dritte von links) kam mit einigen Mitstreiterinnen später zur neuen Staffel von Germany's Next Topmodel hinzu. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Auch Ausschnitte aus ihrem Leben sind in der Show zu sehen. In der kurzen Vorstellung wird Calunga bei ihrer täglichen Arbeit in ihrem Kosmetikstudio eingeblendet. Dann eine Szene im Wohnzimmer, durch das die gebürtige Kubanerin tanzt, dazu ein Foto aus ihrer Vergangenheit als professionelle Tänzerin, mit Federkopfschmuck und glitzerndem roten Outfit. Man sieht sie mit ihrem kleinen Sohn beim Radfahren am Lech, beim Gewichte heben, beim Posieren. Wie es ist, sich selbst im TV zu sehen? "Sensationell", antwortet sie. "Es wurde viel gefilmt und die Szenen wurden schön geschnitten. Es kam alles gut herüber, auch meine Energie und Authentizität – so, wie ich bin."

Das erlebte die Kissingerin bei Germany's Next Topmodel

Nach einem kurzen Training in Deutschland tauchte sie in der Sendung schließlich in Los Angeles am Set auf, in einem pinkfarbenen Bademantel und Flipflops, mit fünf weiteren Mitstreiterinnen. Nicht alle Kandidatinnen freuten sich nach mehreren Wochen über die neue Konkurrenz, sogar Tränen flossen. Calunga beschreibt die Atmosphäre dennoch als schön und den Kontakt zu den anderen als nett. Trotz der Konkurrenz habe man sich gut verstanden.

Zuzel Calunga betreibt in Kissing ein Kosmetikstudio. Foto: Heike Scherer (Archivbild)

Das erste Fotoshooting ihres Lebens meisterte die 50-Jährige ohne Mühe. Das Outfit? Gar keines – die angehenden Models posierten nur mit einer kleinen Tafel vor der Brust und Unterhose. Lächeln, lasziv die Wimpern aufschlagen, den Kopf in den Nacken legen: Für ihre Performance erntete die Kissingerin anerkennende Blicke und Komplimente von ihren Konkurrentinnen. "Man sieht, dass sie sich wohlfühlt in ihrem Körper", sagt eine Mitstreiterin. "Ich hoffe, dass ich mit 50 auch so auf andere wirke." Auch von Moderatorin und Model Heidi Klum gab es Lob für ihren Hüftschwung und die Ausstrahlung. "Zuzel ist supersüß."

Der Lauf bereitete Zuzel Calunga aus Kissing Schwierigkeiten

Schwierigkeiten bekam Calunga beim abschließenden Walk in Designerkleidung. Mit futuristisch verknoteten Zöpfen vor dem Gesicht schritt sie über den Laufsteg. Hier wurde ihr der Hüftschwung zum Verhängnis – gefordert war ein anderer, androgyner Laufstil. Und so endete Calungas Zeit bei GNTM bereits zur Mitte der Folge mit Heidi Klums berüchtigtem Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für Zuzel."

Die Enttäuschung bei der Kissingerin war groß. "Ich war traurig, weil ich dachte, dass ich länger bleiben kann", erinnert sie sich. Doch letztlich zählten die positiven Eindrücke. Gleich mehrere Frauen über 50 in einer so großen TV-Show – für die Kissingerin eine wichtige Botschaft. "Wir müssen sichtbarer werden. Meistens sind man immer nur die jungen Mädels." Sie könne andere Ü50-Frauen, die über das Modeln nachdenken, nur bestärken. Für sie sei GNTM eine bereichernde Erfahrung gewesen. "Wenn das Potenzial und der Mut da ist, warum nicht?"