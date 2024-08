Aufbruchstimmung bei der Kissinger Emmausgemeinde

Mit Markus Böhm kommt ein neuer Jugendpfarrer nach Kissing und die Kirchenrenovierung samt notwendiger Spendenakquise wird mit voller Kraft vorangetrieben. In der evangelisch-lutherischen Emmausgemeinde herrscht Aufbruchstimmung. „Als ich im vergangenen Jahr in Elternzeit gegangen bin, David Mühlendyck nach 13 Jahren als Diakon ins Landeskirchenamt nach München wechselte und sich dann auch Pfarrsekretärin Sabine Theymann-Hauck verabschiedete, da war die Stimmung in unserer Gemeinde schon verhalten“, gibt Pfarrer Nina Meyer zum Felde zu. „Doch nun haben wir einen Neuanfang. 2024 ist das Jahr des inneren und äußeren Aufbaus unserer Gemeinde“.

