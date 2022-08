Auffahrunfall auf der B2: Lkw kollidiert mit Audi

Eine Autofahrerin bremst an einer grünen Ampel, um einen Rettungswagen durchzulassen. Der Lkw-Fahrer hinter ihr reagiert nicht schnell genug und fährt ihr auf.

Am Montag ereignete sich in Kissing gegen 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B2. Eine 45-jährige Audi-Fahrerin war in Fahrtrichtung Mering unterwegs, als ein Rettungswagen mit Sirenen von der Bahnhofsallee auf die Bundesstraße fuhr. Daraufhin bremste die 45-Jährige an der grünen Ampel vor der Abzweigung zur Bahnhofsallee ab.

Ein hinter ihr fahrender 50-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr der Audi-Fahrerin auf. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Den Verkehr an der Unfallstelle regelte die Freiwillige Feuerwehr Kissing. (AZ)