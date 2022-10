Aufruf: Kissinger Bücherei sammelt Fotos, Dokumente und Anekdoten

Kisten mit alten Fotos, Dokumente in altdeutscher Schrift: Eine Gruppe in Kissing will Erinnerungen bewahren. Deshalb startet sie nun einen Aufruf.

Was haben die Kissingerinnen und Kissinger im Krieg erlebt – und wie haben sie trotz allem den Alltag gemeistert? Was haben sie gekocht, wie ihre Felder bestellt? Wie wurde Brauchtum gelebt, welche Rolle spielten Vereine? Das Wissen ist zu wertvoll, um verloren zu gehen: Aus diesem Grund startete eine Gruppe um Büchereileiterin Petra Scola ein Erinnerungsprojekt. Um die Vergangenheit der Gemeinde genauer zu beleuchten, bittet der sogenannte Runde Tisch aus mehreren Kissingerinnen und Kissingern die Bevölkerung um Hilfe.

Die Ortsgeschichte von Kissing erhalten

Viele der Fragen können nur Zeitzeugen oder deren Dokumente, etwa Tagebücher, Briefe und Fotos, beantworten. Viele schlummern auf dem Dachboden, in Kisten oder verstaubten Ordnern: Bestimmt ist der eine oder die andere schon auf solche alten Unterlagen gestoßen und wusste nicht, was man damit anfangen soll. Schnell landet das alte Papier in der Tonne – und ist unwiederbringlich verloren. Das Foto mit unbekannten Menschen, das alte, selbst geschriebene Rezeptbuch von der Oma: Oft fragt man sich, ob es sich lohnt, sie aufzuheben. Vor allem, wenn Dokumente in altdeutscher Schrift verfasst wurden, die heute kaum mehr jemand lesen kann.

Wie bereits angekündigt, wendet sich nun der sogenannte "Runder Tisch Ortsgeschichte" direkt an die Einwohnerinnen und Einwohner von Kissing. Die Gruppe will verhindern, dass solche wertvollen Unterlagen vernichtet werden und sie sicher verwahren. Auch ehemalige Kissingerinnen und Kissinger oder deren Nachkommen, die heute in anderen Ortschaften wohnen, sind gefragt. Der Runde Tisch bittet darum, dass sie einmal einen Blick auf den Dachboden werfen.

Kissinger Zeitzeugen können von ihren Erinnerungen erzählen

Auch alte Unterlagen, die vor und während des Krieges entstanden sind, sind äußerst relevant. In jedem Fall sollte man sich an Petra Scola, Archivleiterin und Mitinitiatorin des Runden Tisches, oder Barbara Kurz, Schriftführerin dieser Organisation, wenden. Sie überlegen dann gemeinsam mit dem Besitzer oder der Besitzerin der Unterlagen, inwieweit es sich um archivwürdige Dokumente handelt und wie man nun weiter damit verfahren könnte. Wenn man sich nicht von diesen Dokumenten, Briefen oder Fotos trennen möchte, gibt es die Möglichkeit, sie einzuscannen oder zu kopieren und somit für die Nachwelt zu sichern. Ebenso können Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Erinnerungen aufschreiben oder von ihnen erzählen.

Ziel des Aufrufs ist, diesen Funden einen sicheren Platz im Archiv zu geben, um die Geschichte von Kissing zu vervollständigen und nachvollziehen zu können. Anlaufstelle für Funde oder Zeitzeugenberichte ist die Bücherei, Bahnhofstraße 69a, entweder persönlich oder unter Telefon 08233/7907-400, unter buecherei@kissing.de oder unter b.m.kurz@gmx.de. (AZ)