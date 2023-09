Jazz, Rock, Soul - Musiker aus Kissing bringt ein neues Album heraus

Sänger Matthias Wolff aus Kissing arbeitete mit einer Cellistin an neuen Werken. Das Ergebnis, eine Mischung verschiedener Genres, ist bald in Augsburg zu hören.

Der Kissinger Matthias Wolff ist vielen als Sänger der Soulmates bekannt. Für sein neuestes Musikprojekt hat er eine deutlich kleinere Besetzung gewählt. Gemeinsam mit der Augsburger Cellistin Ruth Rossel hat er eine CD aufgenommen. "Conversations" lautet der Titel, unter dem die beiden Klassiker aus Jazz, Rock, Soul und Pop neu interpretieren. Ruth Rossel ist dabei am Cello zu hören, Wolff als Sänger und am Klavier. Neben den Coversongs enthält das Album eine eigene Nummer von Wolff mit dem Titel "Two of a kind". Live können Interessierte die beiden Musiker am Samstag in Augsburg erleben.

Vor der Arbeit an der neuen CD waren sich die beiden Musiker noch nie begegnet. "Wir haben uns auf Facebook kennengelernt und angefreundet", erzählt Wolff. "Irgendwann meinte Ruth, wir sollen doch mal was zusammen machen." Daran erinnerte er sich, als er ein halbes Jahr später mitten in einer Solo-CD steckte. Er schickte die bisherigen Aufnahmen an die Cellistin und die hatte sofort Lust, bei dem Projekt mitzumachen. Auch im echten Leben waren sich die beiden sympathisch und machten sich mit viel Freude ans Werk.

Wolff geht querbeet durch alle Musikrichtungen

Die zehn Songs sind eine wilde Mischung. "Es geht wirklich total querbeet von der Rockballade bis zum Jazz", sagt Wolff. Aber durch die Instrumentierung und die Interpretation sei die Zusammenstellung dennoch stilistisch durchgängig. Der Musiker hat dabei auch Titel neu kombiniert. So gibt es eine Zusammenfassung des Paul-McCartney-Hits "Amazed" und dem Aerosmith-Song "Amazing". "Die beiden habe ich einfach zusammengenäht", sagt Wolff und lacht.

Matthias Wolff hat über die Jahre zahlreiche Konzerte gegeben, mal mit den elfköpfigen Soulmates, mal in kleineren Formationen. Dennoch ist der Kissinger kein Berufsmusiker. Seinen Lebensunterhalt verdient er seit 25 Jahren als Ingenieur bei BMW. "Vielleicht ist das ganz gut so", meint er. Denn in der Musik sei es sehr schwierig geworden, finanziell zu überleben. So werden auch die Soulmates, die wegen ihrer Größe mehr Gage verlangen müssen, weniger gebucht als früher.

CDS werden nur noch selten gekauft und die Streamingdienste zahlen für jeden gespielten Song hundertstel von Centbeträgen. Dennoch ist Wolff auf allen Streamingplattformen zu finden. Mit manchmal überraschenden Effekten: einmal wurde ein Song drei Millionen Mal geklickt - und zwar vor allem in Indien und Asien. Es handelte sich um "Smile" von Charlie Chaplin. "Meine Theorie ist, dass irgendein Bollywoodstar seine Story damit unterlegt hat", meint Wolff.

Berufsmusikerin Ruth Rossel hat schon zahlreiche Preise gewonnen

Seine Partnerin im neuen Projekt, Ruth Rossel, ist dagegen Berufsmusikerin. "Sie arbeitet viel und hart an zahlreichen Projekten", sagt Wolff. Die Cellistin hat bereits mehrere Preise gewonnen, zum Beispiel bei den Akademia Music Awards oder dem Deutschen Rock & Pop Preis. Auch sie hat schon eine Reihe CDs, darunter zwei Solo-Alben, veröffentlicht.

Das Duo Wolff und Rossel ist bereits einmal zusammen aufgetreten, bei einem Dinnerabend in Wellenburg. "Aber am Samstag geben wir unser erstes öffentliches Konzert", sagt Wolff. Dabei stellen die beiden Musiker zugleich ihre CD vor. Beginn ist am Samstag, 30. September, um 20 Uhr im rimo.DanceArt in der Gubener Str. 11e. Dabei wird ein Tanzstudio zum Veranstaltungsraum. Rund 100 Leute finden hier Platz. Wer Lust hat, kann vorbeischauen. Die Gäste können - je nach Geldbeutel - aus zwei Eintrittspreisen wählen und 7 oder 15 Euro bezahlen. Die CD kann bei Matthias Wolff per Email an matthiaswolff04@aol.com bestellt werden.