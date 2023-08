Ausbildung erfolgreich bestanden: 16 neue Aktive für die Kissinger Feuerwehr

Erfolgreich absolvierten 16 Frauen und Männer aus Kissing und Schmiechen ihre modulare Truppausbildung. Sie unterstützen künftig die Feuerwehr.

Erfolgreich endete die letzte Juliwoche für 16 Feuerwehrfrauen und –Männer aus Kissing und Schmiechen. Denn sie legten erfolgreich ihre Prüfung in der Modularen Truppausbildung (MTA) in Kissing ab. In einem theoretischen und einem praktischen Teil waren die Prüflinge gefordert, ihr in der insgesamt zweijährigen Ausbildung erlerntes Wissen erfolgreich unter Beweis zu stellen.

Inhalte dieser umfangreichen Ausbildung, die alle Teilnehmenden ehrenamtlich und in ihrer Freizeit absolvierten, waren unter anderem Taktik, Rechtskunde, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Erste Hilfe, Digitalfunk und vieles mehr. Bereits seit Jahren bewährt hat sich hier die interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren aus Schmiechen, Bachern, Unterbergen und Kissing in der gemeinsamen Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte.

Feuerwehr in Kissing bekommt Unterstützung

Lag das Augenmerk in der bereits zuvor erfolgreich absolvierten Zwischenprüfung der MTA auf den feuerwehrtechnischen Grundlagen, so stand an diesem Freitag die Führungsfähigkeit und flexible Lageanpassung im Fokus. Mit erfolgreichem Abschluss der MTA wird zugleich die Funktion einer Truppführerin oder eines Truppführers im Einsatzdienst erlangt. Damit können sie künftig Verantwortung in der Führung eines sogenannten selbstständigen Trupps übernehmen. Hierbei handelt es sich um die kleinste taktische Einheit im Einsatzdienst der Feuerwehr.

Der Kissinger Bürgermeister Reinhard Gürtner überzeugte sich vor Ort selbst von den hohen qualitativen Prüfungsleistungen der neuen Aktiven und bedankte sich bei allen Beteiligten für das geleistete ehrenamtliche Engagement. (AZ)