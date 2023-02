Auto auf Parkplatz angefahren und aus dem Staub gemacht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kissing wird ein Auto beschädigt. Zeugen melden sich.

Ein grauer Toyota Yaris wurde am Mittwoch zwischen 15.15 und 15.30 Uhr von einem anderen Wagen in Kissing angefahren. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grünzweigstraße.

Wie die Polizei mitteilt, hat laut Zeugenaussagen ein roter BMW, der zuvor aus einer Waschstraße kam, den Unfall verursacht. Dieser habe sich jedoch entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Toyota entstand ein Schaden im Bereich der rechten, hinteren Seite. Dieser beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)