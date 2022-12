Auto bei Kissinger Supermarkt angefahren: Verursacher flieht

Eine Frau stellt ihren Wagen auf einem Supermarktparkplatz in Kissing ab und muss nach dem Einkauf feststellen, dass ihr Auto angefahren wurde.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr parkte eine Frau ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Grünzweigstraße in Kissing. Als sie gegen 15.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden am Heck ihres Pkws fest. Der oder die Verursacherin habe sich laut Polizei von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)