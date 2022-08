Auto beim Ausparken übersehen: 16.000 Euro Schaden

In Kissing will ein Autofahrer rückwärts ausparken. Er übersieht einen anderen Verkehrsteilnehmer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer in der Kissinger Schulstraße rückwärts aus. Dabei übersah er laut Polizei ein auf der Schulstraße fahrendes Auto und prallte mit dem Heck gegen die Front des anderen Pkws. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. (AZ)