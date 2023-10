Auto beschädigt: Wem gehört der Wagen?

Die Polizei sucht einen Mann, der offenbar nicht bemerkt hat, dass sein Auto angefahren wurde. Der weiße Kleinwagen war am Donnerstag in Kissing geparkt.

Die Polizei sucht den Halter eines weißen Kleinwagen, der am Donnerstag gegen 12.45 an der Kornstraße in Höhe der Hausnummer 10 in Kissing geparkt war. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker hatte den Wagen touchiert und beschädigt. Er suchte im Anschluss in der Nachbarschaft erfolglos nach dessen Eigentümer. Bis er wieder zum Unfallort zurückkehrte, war der Pkw nicht mehr vor Ort. Der Halter des Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)