Auto in Kissing angefahren

Die Polizeiinspektion Friedberg sucht nach Zeugen.

Am Samstag parkte ein Mann um 18 Uhr sein Auto in der Gunzenleestraße in Kissing. Als er am Sonntagabend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, war ein anderes Auto gegen den geparkten Pkw gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen. (AZ)