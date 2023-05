Auto zerkratzt: 3000 Euro Schaden

In Kissing beschädigt ein Unbekannte ein geparktes Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch ist zwischen 10.30 und 18.30 Uhr ein in der Grünten Straße in Kissing geparktes Auto zerkratzt worden. Die Kratzer ziehen sich über Front, Beifahrer- und Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-1710 möglich. (AZ)