Autofahrer fährt mit 2,2 Promille gegen eine Straßenlaterne

Ein Autofahrer verursacht in Kissing einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten stellen anschließend Alkoholkonsum fest.

Am Donnerstagnachmittag ist ein 39-Jähriger in Kissing unter Alkoholeinflluss frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren. Laut Polizei verursachte der Fahrzeugführer den Unfall um 16.47 Uhr am Kreisverkehr an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2,20 Promille. Der Betroffene musste zur Blutentnahme, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. (AZ)