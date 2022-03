Autofahrer fährt nachts betrunken durch Kissing

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle stoppt die Polizei einen 36-Jährigen in Kissing. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Weiterfahren durfte er nicht: Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden um 1.20 Uhr am Freitag, 18. März, einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Bei der Kontrolle in der Bahnhofstraße stellten die Beamten bei dem 36-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab nach Informationen der Polizei einen Wert von 1,1 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)