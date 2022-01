Autofahrer übersieht Traktor: 18.000 Euro Schaden bei Unfall auf B2

Ein 61-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen auf der B2 einen Traktor und es kommt zum Unfall. Beim Zusammenprall wird ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Zu einem Unfall mit einem Traktor ist es am Montagfrüh in Kissing gekommen. Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Benz-Fahrer die B2 in südlicher Fahrtrichtung.

Im Verlauf der Fahrt bog der Mann nach links in eine Tankstelle ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Traktor samt Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 61-Jährigen gegen einen Kleintransporter geschoben.

Traktor muss nach Unfall abgeschleppt werden

Dieser stand zum Unfallzeitpunkt an der Ausfahrt der Tankstelle. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw und der Traktor mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. (AZ)