Autofahrer weicht in Kissing Reh aus: Vier Verletzte

Bei dem missglückten Ausweichmanöver prallte der Pkw gegen mehrere Bäume. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Vier Personen wurden am Sonntagabend bei einem Wildunfall in Kissing verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein Pkw-Fahrer die Lechauenstraße in Kissing, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Durch ein Ausweichmanöver geriet der Pkw von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Sachschaden beträgt circa 13.000 Euro. (AZ)