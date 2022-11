Bahnhofsstraße in Kissing wird fast drei Wochen lang gesperrt

Wegen Bauarbeiten werden im November die Bahnhofs- und die Buchenstraße in Kissing gesperrt. Hier verläuft die Umleitung.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in Kissing auf eine Umleitung einstellen: In der Zeit vom 14. November bis zum 2. Dezember stehen in der Gemeinde wichtige Baumaßnahmen an. In der Bahnhofstraße auf Höhe der Buchenstraße finden Wartungsarbeiten am gemeindlichen Abwasserkanal und der Pumpstation statt. Hierfür sind die Bahnhofstraße in einem Abschnitt sowie die Buchenstraße voll gesperrt.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist der nördliche Gehweg der Bahnhofstraße weiterhin passierbar. Der Anliegerverkehr ist eingeschränkt möglich. Die innerörtliche Umleitung für Fahrzeuge aller Art erfolgt über den Drosselweg sowie die Augsburger Straße. Der überörtliche Verkehr auf der B2 wird großräumig schon vorab über die Kornstraße umgeleitet. (AZ)