Kissing

vor 17 Min.

Baubeginn für den Radweg zwischen Kissing und Hörmannsberg rückt näher

Plus Die Pläne für den Radweg nach Hörmannsberg sind fertig und genehmigt - nun hofft Kissing auf eine hohe Förderung. Der Ausbau mit innovativer Technologie ist vom Tisch.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Nach langen zehn Jahren rückt endlich die Zielgerade in den Blick: Der Gemeinderat in Kissing hat die aktuellen Pläne für den Radweg nach Hörmannsberg beschlossen, 2024 könnte der Ausbau starten. Zuletzt war Eile geboten. Bis September noch kann sich die Gemeinde auf eine großzügige Förderung bewerben. Dafür fiel die Entscheidung zugunsten einer konventionellen Bauweise, die innovative Nanotechnologie ist vom Tisch. "Aber schweren Herzens", wie Bürgermeister Reinhard Gürtner kommentierte.

Unzählige Verhandlungen, Überlegungen, Entscheidungen - und endlich kommt das Projekt Radweg ins Rollen. Im Jahr 2013 war die Umsetzung zunächst an einem Grundstück gescheitert, das Kissing dem Eigentümer nicht abkaufen konnte. Durch eine leicht veränderte Route umgingen die Planer das Problem jedoch. "Wir sind hier ja schon länger in der Diskussion", eröffnete Gürtner den Tagesordnungspunkt. Vieles sei gleich geblieben in den Planungen. Eine Neuheit ergebe sich jedoch - und erfordere raschen Handlungsbedarf. Kissing kann für den Ausbau nämlich eine große Förderung vom Freistaat Bayern beantragen. Es wird im Moment von einem Fördersatz von 50 Prozent ausgegangen, der sich jedoch bis auf 80 Prozent erhöhen könne. "Je nach der Bedeutung im Radwegenetz", konkretisiert Gürtner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen