Bedürftige Familien dürfen mit Erlös aus dem Kipferlmarkt einkaufen

Die Schlossherren Clara und Peter Löw füllen mit ihren Einnahmen vom Hofer Kipferlmarkt wieder die Einkaufswagen in Kissing.

Der Ho­fer Kipferlmarkt war auch nach zwei Jahren Corona-Pause wieder bes­tens besucht. Wie bereits seit seiner Gründung fand der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt im Schloss von Hofhegnenberg für den gu­ten Zweck statt. Alle Standbetrei­berinnen und -betreiber spenden ihre Erlöse, auch das Ehepaar Löw. In der Woche nach dem Markt luden Peter und Clara Löw drei Familien im Kissinger V-Markt ein, um sich von den Erlösen einzudecken. Es sei ihnen wichtig, dass das erwirtschaftete Geld in der Region bleibt - und die Menschen unterstützt würden, die es am dringendsten brauchen.

Insgesamt 2300 Euro hat­ten unter anderem der Glühwein, der Eierlikör, das Olivenöl und die Marmeladen eingebracht. Die Be­sucherinnen und Besucher freuten sich über die Speisen und Getränke im Schlosshof und grif­fen entsprechend zu. Den Kontakt zu den bedürftigen Familien stell­ten die Löws über Ingrid Engstle von der Meringer Tafel her.

Familien decken sich vor allem mit Lebensmitteln ein

Beim Einkauf in Kissing durften die Familien aus Le­bensmitteln über Kleidung bis zu Elektrogeräten auswählen, ohne jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen. Clara Löw begleitete den Einkauf auch dieses Mal selbst, es geht ja auch um den persönlichen Kontakt.

Gewählt wurden vor allem Le­bens­mittel: solche, die man immer braucht und auch etwas exklusi­ve­re, damit das Weihnachtsessen dieses Mal opulenter ausfallen kann. Aber auch ganz profane Dinge standen auf den Einkaufs­zetteln. Eine alleinerziehende Mutter brauchte dringend ein gro­ßes Paket Windeln für ihre kleine Tochter.

Bei einem jungen Vater waren für seine sechs Kinder Win­terstiefel und warme Kleidung nö­tig. Eine andere Mutter von zwei Kindern war schon mit dem Auf­fül­len des Vorratsschrankes zufrie­den. Aber alle wollten für ihre Kin­der auch Weihnachtsgeschenke besorgen, die sonst nicht drin ge­wesen wären. Clara Löw bezahlte die Einkäufe und schenkte sie dann den Familien. (AZ)