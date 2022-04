Im Begegnungscafé sollen sich Ukrainer und Helfer kennenlernen

Emmauskirche und Asylbeauftragte laden am Samstag, 9. April, in Kissing zu einem ersten Netzwerktreffen ein.

Groß ist die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine auch in Kissing. Gleich zu Kriegsbeginn wurde an der Emmauskirche eine große Sammelaktion an Hilfsgütern für den Transport in die Ukraine veranstaltet. Zusammen mit der Emmausgemeinde hatte die Asyl- und Integrationsbeauftragte vom Mehrgenerationenhaus (MGH) Kissing, Petra Hamberger, nun die Idee zu einem Netzwerktreffen von Flüchtlingen und Helfern. Gemeinsam veranstalten sie am Samstag, 9. April, um 14 Uhr ein Begegnungscafé im großen Gemeindesaal der evangelischen Pfarrgemeinde in der Schulstraße 2d.

Zum Austausch bei Kaffee und Kuchen eingeladen sind ukrainische Flüchtlinge, die inzwischen in Kissing Quartier genommen haben, genauso wie Menschen, die Ukrainerinnen und Ukrainer beherbergen, sowie ehrenamtliche und hauptamtliche Ansprechpartner und auch Mitglieder des Gemeinderats sowie Bürgermeister Reinhard Gürtner. Auch ein Dolmetscher ist vor Ort.

Helfer und Geflüchtete in Kissing sollen sich besser vernetzen

"Im gemeinsamen Austausch wollen wir uns in Kissing besser vernetzen", erklärt Petra Hamberger. "Ziel ist es, den Kontakt untereinander herzustellen, Bedarfe zu ermitteln und Lösungen anzubieten." Wer ist in Kissing registriert, wer lebt sonst noch als Flüchtling aus der Ukraine in der Gemeinde? Die Geflüchteten können ihre Landsleute vor Ort kennenlernen und auch Familien, die Gäste aus der Ukraine aufgenommen haben, haben die Gelegenheit, sich mit anderen Gastfamilien auszutauschen. Was gibt es für Probleme, die andere eventuell schon gelöst haben? Welche Themen gilt es noch zu klären, und wer kann dabei behilflich sein?

"Gemeinsam im Netzwerk können wir viele Aktionen und Maßnahmen bündeln und sind in der Lage, den Geflüchteten optimal zu helfen", wünscht die Asyl- und Integrationsbeauftragte Petra Hamberger. "Sollten Sie Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben, unterstützen wir Sie bei den ersten Schritten", erklärt Hamberger. Wo muss ich mich anmelden, wo erhalte ich Geld oder notwendige Waren? Im Kleiderladen in der Auenstraße 12b beispielsweise erhalten die Menschen aus der Ukraine Kleidung und Haushaltswaren und vieles mehr kostenlos zu den Öffnungszeiten am Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr oder mit telefonischer Terminvereinbarung.

Kontakt: Wer Interesse an einem Austausch bei diesem Begegnungscafé hat, wird gebeten, sich anzumelden bei Petra Hamberger, Asyl- und Integrationsbeauftragte unter Telefon 01578/3262821, per E-Mail hambergerp@kjf-kjh.de oder bei Sabine Theymann-Hauck vom Pfarramt der Emmausgemeinde Tel. 08233/ 789319, pfarramt.kissing@elkb.de.