Bei der Wasserversorgung in Kissing gibt es einiges zu tun

Plus Kissing wird in den kommenden Jahren erheblich investieren müssen, um die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Kissing steht bei der Trinkwasserversorgung vor großen Herausforderungen. Zu diesem Ergebnis kommt Stadtwerke Augsburg Wasser (swa), die vor einem Jahr von der Gemeinde mit der technischen Betriebsführung der Trinkwasserversorgungsanlagen beauftragt wurde. In einer kürzlich stattfindenden Gemeinderatssitzung zogen die swa-Mitarbeiter Florian Killer, Abteilungsleiter Technisches Management, und Moritz Schönwälder, Projektingenieur Wasserversorgung, Bilanz über die Maßnahmen, die in dieser Zeit bereits getroffen wurden, und sie gaben einen Ausblick auf die anstehenden Aufgaben. Die Experten wiesen das Gremium zudem auf die Schwachstellen der gemeindlichen Trinkwasserversorgung hin.

Das Kissinger Wasserwerk besteht aus einem Brunnen und einer UV-Anlage, die zur Wasseraufbereitung mit ultraviolettem Licht Keime abtötet. Das Trinkwasserrohrnetz ist ein Drucknetz mit einem Hochbehälter, der die Tagesspitzen des Wasserbedarfs abfedern kann. Zusätzlich kann die Versorgung über einen Notverbund zu den Stadtwerken Augsburg und dem Zweckverband Adelburggruppe sichergestellt werden.