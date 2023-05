Kissing

vor 47 Min.

Beim Grillen gerät die Liegewiese in Brand

Zu einem Brand am Seeufer wurde die Kissinger Feuerwehr am Wochenende gerufen.

Beim Grillen haben zwei Jugendliche am Seeufer in Kissing am Samstagnachmittag einen Brand ausgelöst.

Laut Polizei fiel Grillgut zu Boden und entzündete die Wiese auf einer Fläche von rund 25 Quadratmeter. Die Kissinger Feuerwehr löschte die Flammen, die einen Schaden von rund 500 Euro verursachten. (AZ)

