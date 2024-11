Bekannter Augsburger Organist kommt nach Kissing

Nach dem sehr gut besuchten Konzert im vergangenen Jahr lädt die katholische Pfarrei Kissing wieder zu einem Orgelkonzert in St. Bernhard am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr ein. Das Jubiläumskonzert „15 Jahre Orgel St. Bernhard“ gestaltet der Organist Peter Bader.

Orgelkonzert in Kissinger St. Bernhard Kirche

Er ist Dozent an der Universität Augsburg und hat wieder ein erbauliches Programm konzertanter Musik zusammengestellt, das nicht nur für Freunde der Orgelmusik interessant ist. Schon das Intro mit dem Präludium und der Fuge in F-Dur von Johann P. Kellner klingt vielversprechend. Zu den relevanten, wenn auch nicht zentralen Bestandteilen des heute verbreiteten Repertoires von Musik für Tasteninstrumente gehört das Werk von Robert Schumann, die Skizze op. 58 in Des-Dur. Daneben noch Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, Johann L. Krebs, Robert Schumann und Anton Bruckner decken die Klassiker ab.

Das heitere Orgelstück von Zsolt Gárdonyi, Mozart Changes zum Beispiel, entstand als Auftragskomposition für das Oklahoma Mozart Festival, Toon Hagens Shalom und weiter Stücke über den Frieden werden zu hören sein. Den Abschluss bilden zwei weitere zeitgenössische Komponisten, und mit der einer Carillon über „Zieht in Frieden eure Pfade“ von Ekaterina Melnikova klingt das Konzert aus. () AZ