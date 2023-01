Kissing

vor 18 Min.

Bernd Miller ist neuer Chef im Bauamt Kissing

Plus Der 50-jährige Augsburger will Kissings weitere Entwicklung begleiten.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Der 50-jährige Bernd Miller ist der neue Bauamtsleiter in Kissing. Der Augsburger übernimmt das Amt von seinem langjährigen Vorgänger Alfred Schatz. Miller hat den Dienst in Kissing schon im November angetreten. Zuvor war er in Gersthofen in der Bauverwaltung tätig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen