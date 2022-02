Kissing

vor 19 Min.

Beschwerde geht schief: Neues Tempolimit für wichtige Straße in Kissing

An der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing wird sich bald einiges ändern: Künftig gilt auf der ganzen Straße Tempo 70.

Plus Die Beschwerde eines Bürgers löst in Kissing Veränderungen aus, aber nicht die gewünschten. Welche Regeln in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße künftig gelten.

Von Anna Katharina Schmid

Ein Mann mit Dackel spaziert auf dem Gehweg, sie kreuzen die Straße. Aus der Ferne nähern sich zwei Radfahrerinnen. Viele Kissingerinnen und Kissinger sind hier im Norden der Gemeinde unterwegs, nutzen die Nähe zu den Feldern, dem Wald und den Seen. Dafür müssen sie die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße überqueren. Im Bereich der Siedlung ist 50 vorgeschrieben, danach 80 Kilometer pro Stunde. Zu schnell? Ein Bürger störte sich an der Höchstgeschwindigkeit in der Straße und reichte eine Beschwerde beim Bayerischen Innenministerium ein. Damit tritt er eine Lawine los - und erreicht den gegenteiligen Effekt.

