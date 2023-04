Betrunken an der Tankstelle geschnappt

Zeugen machten die Polizei auf eine offensichtlich alkoholisierte Autofahrerin in Kissing aufmerksam.

Diesen Tankstopp wird eine Frau noch länger bereuen. Am Freitag gegen 23.10 Uhr wurden Passanten auf die Fahrzeuglenkerin an einer Tankstelle in Kissing aufmerksam. Diese machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Die Passanten verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Die Frau hätte sich also lieber nicht hinters Steuer gesetzt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)