Betrunken auf dem Lastenrad in Kissing unterwegs

Deutlich alkoholisiert war am Samstag um 0.40 Uhr ein 56-jähriger Mann mit seinem motorisierten Lastenrad auf dem Radweg der Münchner Straße in Kissing unterwegs. Dort kollidierte er mit Lichtmasten der Straßenbeleuchtung. Die verständigte Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei einem freiwilligen Vortest konnte in Wert von 1,66 Promille ermittelt werden. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz nur leicht, wurde jedoch zur Behandlung und zur Blutentnahme ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde sichergestellt und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

Eva Weizenegger