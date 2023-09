Betrunkener Autofahrer verursacht Zusammenstoß

Bei einem Unfall am Kreisverkehr in Kissing ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Angetrunken war ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, der am Sonntagmorgen in Kissing einen Unfall verursachte. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 8 Uhr mit seinem Auto auf der Auenstraße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr an der B2 einfahren. Dabei übersah er ein Fahrzeug im Kreisverkehr und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)