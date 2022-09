Kissing

"Bitter nötig": Jugendtreff in Kissing soll im Oktober öffnen

Viele Kinder und Jugendliche sind am Skaterplatz in Kissing unterwegs – ein wichtiger Treffpunkt, an dem die neuen Mitarbeiter mit ihnen ins Gespräch kommen können.

Plus Lange war der Jugendtreff in Kissing geschlossen, die Jugendarbeit stand fast ein Jahr still. Jetzt gibt es ein Konzept, viele Pläne – und zwei neue Mitarbeiter.

Ein zentrales Element des neuen Logos steht schon fest: Ein Saphir soll künftig den Kissinger Jugendtreff schmücken. Die beiden neuen Verantwortlichen für die Jugendarbeit in Kissing, Florian Schweda und Claudia Riedel, haben sich bewusst für den blauen Edelstein entschieden. "Er hat für die Jugendlichen Wiedererkennungswert", sagt Riedel. Ferner stehe der Saphir für Zuverlässigkeit und Beständigkeit, etwas, das die Jugendarbeit dringend nötig hat. Das soll sich ändern: Die neuen Möbel sind bestellt und ein Eröffnungsdatum gibt es auch schon.

