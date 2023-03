Blumen, Laufzeiten von Gräbern: Das ändert sich auf dem Friedhof

Plus Kissing diskutiert über einige Veränderungen auf dem Friedhof. Die Laufzeiten für Gräber sollen sich ändern, für die Urnenwände gelten neue Regeln.

Gerade zu Beerdigungen oder Todestagen legen Angehörige an den Urnenwänden des Kissinger Friedhofs gerne Kränze, Kerzen oder Blumen nieder. Eine schöne Geste zum Zeichen des Gedenkens, aber auch ein Ärgernis, wie sich in der Sitzung des Kissinger Hauptausschusses ergab. Manuela Findl aus der Verwaltung der Gemeinde stellte die neue Nutzungssatzung für den Friedhof vor. Diese ist dringend nötig: Bis zum vergangenen Jahr übernahm ein Unternehmen die Beisetzungen für die Gemeinde - nun findet sich kein Nachfolger.