Bosnische Hunde eroberten die Herzen einer Kissinger Familie

Plus Ein Leben ohne ihre vier Hunde möchte sich die Familie Baumgartner gar nicht vorstellen. Die Kissinger haben sich entschieden, Straßenhunde aufzunehmen – und es nie bereut.

Als Leo und Nouki das erste Mal aufeinandertrafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Seitdem toben der schwarze Rüde und die rot-weiße Hündin gemeinsam quietschvergnügt und mit fliegenden Ohren die Wiesen entlang. Selbst wenn die beiden ein Schläfchen machen, dann schmiegen sie sich eng in ein Körbchen – obwohl drei weitere leere Hundebetten direkt daneben stehen. Dabei sollte Nouki nur eine kurze Zeit bei Leo bleiben.