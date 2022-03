Kissing

06:00 Uhr

Brennholzversteigerung: In Kissing lebt die Auwaldbewirtschaftung wieder auf

Förster Rudi Brandl (links), Christian Golling vom Kissinger Bauhof (Mitte) und Zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr (rechts) sahen sich das Ergebnis der Arbeiten an, die bei der Brennholzversteigerung der Gemeinde Kissing durchzuführen waren. Die am Boden liegenden Bäume werden in Kürze zerhäckselt.

Plus Durch die Auktion hat Kissing die Möglichkeit einer fach- und umweltgerechten Auwaldpflege. Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich eine günstige Gelegenheit.

Von Heike Scherer

Gemeinsam mit dem für Kissing zuständigen Förster Rudi Brandl begehen Bauhofvorarbeiter Christian Golling und Kissings zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr die versteigerten Parzellen im Kissinger Auwald. Sie sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Arbeiten, die bis Ende Februar im Rahmen der Brennholzversteigerung durchgeführt werden mussten. Ziel der Versteigerung war, dass die Weißerle über Stockausschlag und Wurzelbrut wieder neu wachsen soll. Am Beginn des versteigerten Gebietes liegen noch einige umgeschlagene Bäume am Boden. Diese werden von der Gemeinde Kissing in Kürze zerhäckselt. Auch für das Jahr 2023 ist wieder eine Brennholzversteigerung vorgesehen. Im Dezember wird Förster Rudi Brandl mit der Gemeinde die vorgesehenen Parzellen begehen.

