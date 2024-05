Bürgerbüro in Kissing wird teurer als erwartet

Plus Mehr als eine Million Euro wird der Umbau der Kissinger Engelapotheke kosten. Dass die Kosten unerwartet in die Höhe schießen, führte zu Diskussionen im Gemeinderat.

Die Kosten für den Umbau der Kissinger Engelapotheke zu einem Bürgerservicebüro werden um einiges höher als gedacht. Ursprünglich veranschlagte die Kissinger Verwaltung Kosten von 350.000 Euro. Dass das bei Weitem zu optimistisch kalkuliert war, zeigte sich schon bei der Gemeinderatssitzung vor einem Monat: Berechnungen des beauftragen Planungsbüro Plantec Haustechnik ergaben, dass Kissing mit Ausgaben von 911.000 Euro rechnen muss. Dabei möchte die Gemeinde bei dem Gebäude in der Asternstraße, das sie vor einem Jahr gekauft hatte, nur das Notwendigste renovieren. Im Gemeinderat herrschte Unbehagen.

Neben dem Keller, in dem das Archiv untergebracht werden soll, wird lediglich das Erdgeschoss komplett umgestaltet. Dort soll ein Bürgerservicezentrum entstehen, das für den Bürgerverkehr ausgelegt ist. Dieses wird mit einem Eingangsbereich inklusive Theke sowie mehreren Einzelbüros ausgestattet sein. Auch eine barrierefreies Behinderten-WC und ein Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so die Planungen, werden dort entstehen. Einziehen soll dann das gesamte Bürgerbüro inklusive Einwohnermeldeamt, Passamt, Gewerbeamt, Standesamt und Ordnungsamt.