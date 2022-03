Kissing

Bürgerversammlung: So hat sich Kissing im vergangenen Jahr entwickelt

Plus Kissing wächst – damit steigen auch die Anforderungen. Kitas, Schule, Projekte: Bei der Bürgerversammlung erhielten die Zuschauer einen Überblick über die Entwicklungen.

Von Anna Katharina Schmid

In Kissing hat sich im vergangenen Jahr viel bewegt. Unzählige Projekte beschäftigten die Gemeinde: Große Bauvorhaben wurden zum Abschluss gebracht oder liefen an, das Impfzentrum öffnete, viele Themen und Diskussionen hielten den Gemeinderat in Atem. In der Bürgerversammlung am Dienstag gab Bürgermeister Reinhard Gürtner einen umfassenden Überblick über die laufende Entwicklung der Gemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

