Cannabiskonsum: Polizei erwischt 19-jährigen Autofahrer

Am Mittwoch gegen 14:36 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg in der Bahnhofsallee in Kissing bei einem 19-jährigen Fahrer eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde im Fahrzeug starker Cannabisgeruch wahrgenommen.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Bei dem Fahrer wurde daher auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann muss mit einem Bußgeldbescheid mit Fahrverbot rechnen. (AZ)