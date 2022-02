Chevrolet beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Fall von Unfallflucht in der Kissinger Frühlingsstraße.

Ein schwarzer Chevrolet wurde zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagmorgen in Kissing beschädigt. Er war laut Polizei in der Frühlingstraße am Fahrbahnrand geparkt und wurde hinten links angefahren. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise. (kru)