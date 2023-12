Zum 13. Mal können die Gäste bei dem Konzert zwei Stunden der Hektik im Advent entfließen. Ein Chor musste krankheitsbedingt absagen.

Der Kissinger Advent, den die verschiedenen Chöre der Ge­mein­de lievoll gestalten, ist längst zur festen und lieb gewonnenen Tra­dition geworden. Bereits zum 13. Mal hatten der Chor der Grund­schu­le, der KSC Chor und der Posau­nen­chor ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und eingeübt. „Wir singen und spielen und Sie dür­fen in der hektischen Vorweih­nachtszeit zwei Stunden entspan­nen“, begrüßte Armin Weichmann vom KSC Chor, der dieses Mal die Organisation übernommen hatte. Die Kissinger und ihre Gäste nah­men das Angebot gerne an und ka­men zahlreich.

Kissinger_Advent Der KSC-Chor hatte heuer die Organisation des Kissinger Advents übernommen. Foto: Brigitte Glas

Festliche Klänge mit Halleluja und Bachs Air

Barbara Eichenseher hatte für ihren Grundschulchor zwei moderne, an­sprechende Weihnachtslieder aus­gewählt, die sie selbst auf der Gitar­re und am Klavier begleitete. Vor der traditionellen Sternenkulisse sangen die Kinder „Zumba zumba, welche ein Singen“ und „Kerzen­schein im Dunkel“, bevor sie ihre gut gefüllten Nikolaustüten in Em­pfang nehmen durften. Ihr großes Können bewiesen die Musiker des Posaunenchors der evangelischen Emmausgemeinde unter der Lei­tung von Jochen Langer. In festli­chem Klang gaben sie sowohl als Quartett als auch im ganzen Or­chester Händels „Halleluja“ und Bachs „Air“ zum Besten. In ihrem zweiten Auftritt spielten sie unter anderem Ausschnitte aus dem Mu­sical „Jesus Christ Superstar“. Der KSC-Chor unter der Leitung von El­bio Mango bewies mit seiner Aus­wahl an Liedern, dass der ein brei­tes und auch schwieriges Reperto­ire aus modernen und auch tradi­tio­nellen Weihnachtsliedern be­herrscht.

Die Chöre bringen Glanz nach Kissing

Das Konzept für den Kissinger Ad­vent ist Kult. Posaunenfanfaren, hel­le Kinderstimmen, Chöre im Wech­sel, dazu eine besondere Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Uschi Wagner-Gramlich vom KSC-Chor und einem gemeinsamen Schlusslied, haben sich bewährt. Al­les das bringt hörbaren Glanz nach Kissing.

Eigentlich hätte auch der Gospel­chor „Emmaus Voices“ einige mo­der­ne und traditionelle Weihnachts­lieder singen wollen und sollen. Aber aus dessen Auftritt wurde nichts. „Die Sänger waren gestern noch hier und haben mit uns die Büh­ne geschmückt und bestuhlt“, berichtete Weichmann, aber dann seien so viele Chormitglieder er­krankt, dass ein Auftritt nicht mehr möglich war. Aber Musiker helfen zusammen. Statt das Konzert ein­fach zu kürzen, haben der Posau­nenchor und der KSC-Chor tief in ihre „Repertoirekiste“ gegriffen und auch diesen Programmblock gefüllt.

Der Posaunenchor brachte mit seinem Vortrag hörbaren Glanz nach Kissing. Foto: Brigitte Glas

Die teilnehmenden Chöre suchen weitere Mitglieder. Hier die Kontakt­daten: KSC-Chor: Heinz-Dieter Kremers, Tel. 08233/2955, Posaunenchor Kissing: Jochen Langer, Tel. 0821/80734226, EmmausVoices: Sabine Siebels, Tel. 08231/915173.