Clara Storath feiert strahlend ihren hundertsten Geburtstag

Plus Im Kissinger Seniorenheim Haus Gabriel begeht Clara Storath am Sonntag ihren Ehrentag mit einem kleinen Konzert, zu dem auch die Bewohner eingeladen sind.

Wenn am Sonntag im Kissinger Haus Gabriel zur Kaffeezeit Mozarts Klarinettenquintett ertönt, dann gelten die Klänge einer ganz besonderen Jubilarin. Heimbewohnerin Clara Storath feiert ihren hundertsten Geburtstag und die ganze Familie kommt in der Cafeteria des Seniorendomizils zusammen. Zur besonderen Ehre der Jubilarin spielen ihr Sohn Michael Storath, Klarinettist der Bamberger Symphoniker und ihre Tochter Christine Moretti zusammen mit drei weiteren Mitgliedern ihres Orchesters der Musikfreunde Mering das Klarinettenkonzert.