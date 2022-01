Corona-Ausbruch: Im Kissinger Haus Gabriel wird Omikron-Variante nachgewiesen

Plus Schnelltests deuten auf eine rasche Verbreitung des Virus in der Einrichtung hin. Wie es es den betroffenen Mitarbeitern und Seniorinnen geht.

Kaum ist im Kissinger Haus Gabriel Normalität eingekehrt, schon hat die Senioreneinrichtung mit dem nächsten Corona-Ausbruch zu kämpfen. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstag meldete, waren sechs Bewohner und vier Mitarbeiterinnen mit PCR-Test als Corona-positiv nachgewiesen. Die aktuellen Schnelltestergebnisse vom Mittwoch zeugen jedoch von einer deutlich stärkeren Verbreitung des Virus. Laut Einrichtungsleiterin Ulrike Werlitz waren in der Belegschaft acht Schnelltests positiv und unter den Senioren sogar 21.