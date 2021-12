Kissing

vor 19 Min.

Corona-Ausbruch: Maßnahmen in Haus Gabriel in Kissing funktioneren

Plus Die Einrichtung bringt den Corona-Ausbruch gut in den Griff. Doch was ist nun mit Besuchen an Weihnachten?

Von Gönül Frey

Als vor einigen Wochen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, war die Sorge im Kissinger Haus Gabriel groß. Erst kurz zuvor waren bei einem Corona-Ausbruch im Meringer Pflegezentrum der Johanniter sechs Menschen gestorben. Doch in Kissing verlief das Geschehen deutlich glimpflicher. Und mittlerweile scheint der Corona-Ausbruch im Haus Gabriel überstanden - ohne dass jemand zu Schaden kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen