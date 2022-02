Kissing

vor 33 Min.

Corona, kein Nachwuchs: Droht dem Trachtenverein Kissing die Auflösung?

Plus Seit zwei Jahren herrscht Pause: Der Trachtenverein in Kissing ist in keiner guten Lage. Vorsitzender Adolf Gaugg sucht verzweifelt einen Nachfolger.

Von Heike Scherer

Vorsitzender Adolf Gaugg wirkt bedrückt. Sein Heimat- und Volkstrachtenverein D‘Burgstaller Kissing befindet sich in keiner guten Lage. Die Mitgliederzahl hat sich im Vergleich zu den guten Zeiten mit 300 Mitgliedern in den 90er-Jahren auf 180 reduziert. Einige sind verstorben, Nachwuchs fehlt - dem Verein droht die Auflösung.

