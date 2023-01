Das Glück des Alltags: Eine Kissingerin veröffentlicht ihre Gedichte

Plus Die Kissingerin Tanja Weidinger brachte im Oktober ihren ersten Gedichtband heraus. In den Texten verarbeitet sie ihre Gedanken, Kummer und alltägliche Inspirationen.

24 Gedichte zu sechs Themen, durch passende, oft selbst in der Natur aufgenommene Fotos ergänzt, sollen helfen, abends zur Ruhe zu kommen und Belastendes loszulassen. Das ist das Ziel von Tanja Weidinger aus Kissing mit ihrem Gedichtband „Wer schreibt denn heute noch Gedichte? – Poetische Blüten im Spiegel der Zeit“. Er erschien im Oktober.