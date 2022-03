Kissing

06:00 Uhr

Das ist nach dem Umbau neu in der Metzgerei Reich in Kissing

Plus Noch sind die Mitarbeiter der Metzgerei Reich in Kissing mit Herrichten beschäftigt. Schon am Dienstag startet der Verkauf in der renovierten Filiale.

Von Eva Weizenegger

Die letzten Handwerker verlassen die Räume in der Metzgerei Reich in Kissing. Gerade noch rechtzeitig ist alles fertig geworden. Am Dienstag werden die ersten Kundinnen und Kunden in der frisch renovierten Filiale in der Bahnhofsallee in Kissing erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen