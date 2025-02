Das plant die Kissinger Bücherei

Die öffentliche Bibliothek in Kissing ist mehr als nur ein Ort zum Bücherleihen. Zwar stehen in den vielen Regalen Bücher über Bücher, doch die Gemeindebücherei Kissing bietet mehr.

Jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr findet ein Stricktreff statt, bei dem die Damen ihre Stricknadeln um die Wette klappern lassen können. Am Samstag, 8. Februar um 19.30 Uhr findet ein Spieleabend für Erwachsene statt. Bis Mitternacht können sich hier spielbegeisterte Frauen und Männer mit Klassikern beschäftigen oder neue Spiele kennenlernen.

Am Mittwoch, 12. März, um 19.30 Uhr hält Diplom-Biologin Sybille-Regina Braun einen Vortrag über die heilenden Kräfte verschiedener Gemüsearten. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein Kissing statt – um Anmeldungen wird gebeten. Am Freitag, 4. April, um 18 Uhr findet unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ die bundesweite lange Nacht der Bibliotheken statt. Kissing ist natürlich dabei. Die Aktion soll auf die wichtige Arbeit und den wertvollen Beitrag von Bibliotheken für unsere Gesellschaft aufmerksam machen. In Kissing ist es bis 21 Uhr möglich, Bücher auszuleihen.

Am Mittwoch, 30. April um 19.30 Uhr lädt die Kissinger Bücherei ihr Publikum dazu ein, in die Vergangenheit einzutauchen. „Der zweite Weltkrieg und seine Folgen – erlebt in Kissing, Teil II“ heißt das Referat von Heimathistoriker Hanns Merkl.

Am Sonntag, 25. Mai um 15 Uhr kommt es zu literarischen Begegnungen in den Streuobstwiesen Kissings. Mit ausgesuchter Lyrik und Literatur nimmt Martina Großhauser die Gäste mit auf einen literarischen Spaziergang. Musikalisch umrahmt wird der Treff von Jaroslav Jazewski mit seinem Akkordeon. Auch hier um Anmeldungen wird gebeten.

Info: Bücherei Kissing, Bahnhofstraße 69a, Telefon 08233/7907/400, Buecherei@kissing.de